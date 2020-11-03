Там стрілянина! Очевидці розповіли, як люди у Відні “штурмували” кафе

Напад терористів у районі Іннер-Штадт у Відні, який відомий своїм жвавим нічним життям, змусив людей шукати прикриття у кафе та ресторанах.

42-річний офіціант Джиммі Ероглу, який працював в одному з таких кафе, розповів, що гості “раптово почали штурмувати заклад”, пояснюючи це тим, що на вулиці сталася стрілянина.

За його словами, згодом він почув ще близько 15 пострілів.

– Я зачинив двері та сказав людям залишатися всередині, тому що дехто хотів вийти на вулицю, щоб подивитися, що відбувається, – сказав він і додав, що “усі боялися за своє життя”.

28-річна Ліза, яка відмовилася назвати своє прізвище з міркувань конфіденційності, розповіла, що ходила вечеряти з другом.

– Це був прекрасний вечір, ми просто хотіли скористатися минулою ніччю перед локдауном. Потім ми планували зустрітися з іншими друзями, щоб випити, але розпочалася стрілянина, – сказала вона.

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Терористична атака у Відні

У понеділок увечері теракт у Відні забрав життя щонайменше четирьох людей. Ще 14 постраждали.

Поліція повідомила, що принаймні один важкоозброєний зловмисник відкрив вогонь у центрі міста. Влада Австрії назвала стрілянину “терактом ісламізму”.

Жителям Відня наказали залишатися вдома, адже один зловмисник втік під час теракту та досі перебуває на волі. Ще одного бойовика поліція застрелила.

Джерело: The Washington Post