Взрывы в Запорожье прогремели днем в четверг, 9 июля. Россияне атаковали дронами АЗС в городе, есть погибший и раненые.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 9 июля: какие последствия

— Один человек ранен в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне беспилотником ударили по АЗС в областном центре. Ранения получил мужчина, — написал Федоров в 17:41.

Он добавил, что пострадавшему оказывается помощь.

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Позже появилась информация, что один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки РФ на АЗС.

— Российский беспилотник вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс. Как минимум трое людей ранены. Известно об одном погибшем, — добавил глава ОВА в 18:09.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, днями глава Сумской ОВА Олег Григоров предупредил о возможных вражеских ударах по автозаправочным станциям в ближайшее время.

Он обратился к украинцам с просьбой без острой необходимости не находиться вблизи АЗС.

О потенциальной угрозе предупредили руководство АЗС.

Фото: Запорожская ОВА

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