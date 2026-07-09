Взрывы в Запорожье 9 июля: россияне ударили по АЗС, есть погибший и раненые
Взрывы в Запорожье прогремели днем в четверг, 9 июля. Россияне атаковали дронами АЗС в городе, есть погибший и раненые.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 9 июля: какие последствия
— Один человек ранен в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне беспилотником ударили по АЗС в областном центре. Ранения получил мужчина, — написал Федоров в 17:41.
Он добавил, что пострадавшему оказывается помощь.
Позже появилась информация, что один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки РФ на АЗС.
— Российский беспилотник вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс. Как минимум трое людей ранены. Известно об одном погибшем, — добавил глава ОВА в 18:09.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, днями глава Сумской ОВА Олег Григоров предупредил о возможных вражеских ударах по автозаправочным станциям в ближайшее время.
Он обратился к украинцам с просьбой без острой необходимости не находиться вблизи АЗС.
О потенциальной угрозе предупредили руководство АЗС.
Фото: Запорожская ОВА