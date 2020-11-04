Байден набрал рекордное количество голосов на выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден еще до окончания подсчета голосов получил рекордную поддержку избирателей.

70 143 368 американцев отдали свой голос за демократа. Общее количество избирателей в США составляет 250 млн человек.

До этого первое место по общему количеству голосов на выборах в США принадлежало экс-президенту Бараку Обаме. В 2008 году он набрал 69 498 516 голосов американцев.

Заметим, что количество электоральной поддержки не решает исход выборов: в 2016 году Трамп набрал меньше голосов, чем Клинтон, но выиграл выборы.

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Все решает голосования выборщиков: к примеру, на предыдущих выборах Трамп получил 304 голоса, а Хиллари 227.

Коллегия выборщиков будет голосовать 14 декабря 2020 года, а в январе их голоса подсчитает Конгресс.

Торжественная церемония присяги и вступления на должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

Что известно о Байдене

В начале 1970-х демократ Джо Байден считался новой надеждой американской политики, а потом пережил череду личных трагедий, две провальные президентские кампании, восемь лет вице-президентства в тени Барака Обамы и вот он снова борется за место в Белом доме.

Больше о биографии Джо Байдена читайте в материале Фактов ICTV.