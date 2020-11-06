Байден вероятно побеждает в Джорджии и может пересечь границу в 270 выборщиков

Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии после 99% подсчета голосов.

Это делает почти гарантированной его победу на выборах 46-го президента США.

Джорджия — это один из ключевых штатов, который принесет Байдену еще 11 голосов, то есть в сумме он получит 275 голосов выборщиков. Сейчас в штате подсчитано 99% голосов — Байден лидирует.

Трамп, который получил 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

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Результаты выборов в США

Количество электоральной поддержки не решает исход выборов: в 2016 году Трамп набрал меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но выиграл выборы.

Все решает голосование выборщиков: к примеру, на предыдущих выборах Трамп получил 304 голоса, а Клинтон 227.

Коллегия выборщиков будет голосовать 14 декабря 2020 года, а в январе их голоса подсчитает Конгресс.

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента США проходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

Cкрин: Fox News