До начала августа еще остается 2-3 недели, однако ведущие международные метеорологические центры уже обнародовали прогнозы, позволяющие оценить общие тенденции последнего месяца лета.

Какой будет погода на август 2026 года и стоит ли ожидать усиления жары, читайте в материале на Фактах ICTV.

Что влияет на погоду в августе в Украине

Пока прогноза Укргидрометцентра на погоду на август 2026 года в Украине еще нет. Европейский центр среднесрочных прогнозов (ECMWF), Всемирная метеорологическая организация (WMO), а также британская модель UKMO уже опубликовали оценки глобальных климатических процессов, которые будут влиять на погоду на август 2026 в Украине.

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Одним из главных климатических факторов этим летом метеорологи называют быстрое развитие явления Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.

По данным Всемирной метеорологической организации, еще весной в Тихом океане наблюдался переход от нейтральной фазы к слабому Эль-Ниньо.

Многомодельный прогноз (MME), объединяющий данные нескольких ведущих мировых моделей, свидетельствует, что в июле-сентябре 2026 года это явление и дальше будет быстро усиливаться.

Среднее повышение температуры в Тихом океане может достигать около 2,0 °C, что соответствует развитию сильного Эль-Ниньо.

При этом разница между отдельными моделями остается небольшой, потому синоптики оценивают вероятность такого прогноза как высокую.

Специалисты объясняют, что Эль-Ниньо меняет циркуляцию атмосферы практически по всей планете. Поэтому его влияние ощущается не только в Тихом океане, но и в Европе, Северной Америке и других регионах мира.

Какой прогноз погоды на август 2026 года дает ECMWF

Один из прогнозов публикует Европейский центр среднесрочных прогнозов (ECMWF).

Модель показывает, что в течение лета над Азорскими островами и юго-западной частью Европы формируется область пониженного атмосферного давления. Это способствует поступлению более теплых воздушных масс с юга на значительную часть европейского континента.

Модели ECMWF показали, что температура воздуха будет выше климатической нормы на большей части Европы. Зона вероятного превышения температур простирается от южной Европы через центральную до северной части континента.

Для Украины модель показывает преобладание более теплых норм.

Что показывает британская модель UKMO

К подобным выводам пришла и сезонная модель UKMO, используемая Метеорологической службой Великобритании.

По ее прогнозу область низкого давления над Северной Атлантикой также будет способствовать поступлению теплого воздуха с юга, из-за чего на большей части Европы ожидаются температуры выше климатической нормы.

Какая будет погода на август 2026 в Украине

Следует дождаться прогнозов Укргидрометцентра. И ECMWF, и UKMO, и многомодельный прогноз Всемирной метеорологической организации описывают климатические тенденции всего сезона июль-сентябрь или лета в целом.

Поэтому говорить о температуре в конкретных городах, волнах жары или количестве дождей пока рано.

Официальный прогноз погоды на август 2026 года в Украине опубликует Укргидрометцентр ближе к концу июля, когда будут доступны кратко- и среднесрочные модели с более высокой точностью.

Впрочем, международные сезонные прогнозы уже показывают определенную тенденцию. На большей части Европы сохраняется повышенная вероятность температур выше климатической нормы, которые связывают с быстрым развитием сильного Эль-Ниньо.

Именно этот глобальный климатический процесс, по оценкам международных метеорологических центров, станет одним из ключевых факторов, определяющих погодные условия в Северном полушарии во второй половине лета. Хотя не стоит исключать влияние атмосферных фронтов.

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