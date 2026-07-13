Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где проведет ряд международных встреч, посвященных укреплению обороноспособности Украины.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Визит Зеленского во Францию: что известно

По словам президента, главный приоритет нынешнего визита — усиление защиты Украины от российских баллистических ракет.

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Во Франции украинская сторона впервые представит партнерам Антибаллистическую программу и проведет встречу с участием лидеров государств, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонной промышленности стран, которые могут присоединиться к созданию новой антибаллистической системы.

— Главный приоритет — антибаллистика. Мы представим партнерам нашу Антибаллистическую программу и впервые проведем встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными действиями внести свой вклад в создание новой антибаллистической системы, — отметил Зеленский.

Кроме того, президент проведет отдельную встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

France. Today, important talks will take place here that can open up significantly greater opportunities for Ukraine to strengthen its defenses. Our top priority is anti-ballistic defense. We will present our Anti-Ballistic Program to our partners and, for the first time, hold a… pic.twitter.com/MH5znVB4Qz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2026

Кто примет участие в саммите Коалиции желающих

Во время визита Владимир Зеленский также примет участие в заседании Коалиции желающих.

По информации Елисейского дворца, личное участие в саммите подтвердили президенты Украины, Молдовы, Финляндии и Румынии.

Также в Париж приедут премьер-министры Албании, Хорватии, Испании, Дании, Норвегии, Швеции, Греции, Люксембурга, Польши, Великобритании, Эстонии, Бельгии, Австрии, Германии, Чехии, Нидерландов, Словении и Латвии.

Ожидается также участие представителей Италии, Турции, Португалии, Литвы, Словакии, Австралии, Исландии, Черногории, Японии, Новой Зеландии, Канады, Ирландии, Кипра и других стран коалиции.

От Европейского Союза и НАТО в саммите должны принять участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам Зеленского, Украина будет работать над тем, чтобы придать новый импульс этому формату сотрудничества.

Какие еще мероприятия запланированы

В рамках визита первая леди Елена Зеленская встретится с новым генеральным директором ЮНЕСКО. Стороны обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и организацией.

Также украинские военные примут участие в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии — национального праздника Франции.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что именно во Франции состоится первая встреча, посвященная реализации украинского антибаллистического проекта FREYA — украинской антибаллистической системы.

Она должна стать европейской альтернативой Patriot для перехвата баллистических ракет, но будет дешевле и пригодной для более масштабного производства.

Источник : Європейська правда

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