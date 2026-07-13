Российские оккупационные войска превратили захваченную Запорожскую АЭС в военную базу.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россия превратила ЗАЭС в военную базу: что известно

По информации ГУР, военная техника оккупантов размещена прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков Запорожской АЭС, хотя все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки.

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В подвальных помещениях и бомбоубежищах российские военные обустроили склады оружия, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные позиции и ракетные комплексы.

Кроме того, боеприпасы и военную технику хранят под техническими переходами и эстакадами, которые соединяют энергоблоки с другими зданиями станции.

В разведке также сообщили, что оккупанты развернули на территории ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа Гербер-Сикер и Герань-Сикер. К этим работам, по данным ГУР, привлекают работников специальной экономической зоны Алабуга, среди которых есть несовершеннолетние студенты.

Отдельные технические помещения возле бывшего Каховского водохранилища россияне заминировали. Охрану станции обеспечивает контингент Росгвардии численностью около 1,5 тыс. военных.

Какие риски для ядерной безопасности фиксирует ГУР

В ГУР отмечают, что эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям ЗАЭС. Все инспекции проводятся только по согласованным маршрутам, что не позволяет в полной мере оценить реальное состояние объекта.

Еще одной серьезной проблемой остается электроснабжение станции. До оккупации ЗАЭС имела десять линий внешнего электроснабжения, а сейчас работает только одна. 3 июля 2026 года на станции произошел уже 21-й блэкаут с начала полномасштабной войны.

По данным разведки, оккупационные власти также не поддерживают необходимый уровень воды в охлаждающем водоеме. Сейчас он составляет 12,86 метра при минимально необходимых 15 метрах. Из 57 глубинных скважин только 11 оснащены насосами нужной мощности.

Кроме того, на станции продолжается нехватка персонала. Если до полномасштабного вторжения на ЗАЭС работали около 11 тыс. человек, то сейчас — примерно 7,5 тыс.

Работников заставляют заключать контракты с Росатомом, а часть персонала заменили специалистами из РФ, которые, по оценке ГУР, не имеют достаточной квалификации для работы именно на Запорожской АЭС.

Напомним, что в июне Энергоатом сообщал, что на временно оккупированной Запорожской АЭС удалось восстановить внешнее электроснабжение после трехдневного блэкаута. Станцию снова подключили к единой воздушной линии напряжением 330 кВ, которая обеспечивает её собственные потребности.

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