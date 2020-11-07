Лукашенко: Білорусь стала ядерною державою після відкриття АЕС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав запуск Білоруської атомної електростанції історичною подією для країни.

7 листопада у Білорусі під’єднали перший енергоблок Білоруської атомної станції до об’єднаної енергосистеми країни.

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– Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент – країна стає ядерною державою, – заявив Лукашенко.

Білоруська атомна станція

Росія будує АЕС для Білорусі у місті Островець Гродненської області з 2011 року. За основу взяли проект ВВЕР-1200.

Станція матиме два енергоблоки потужністю 1200 МВт кожен.

Фізичний пуск першого енергоблоку станції відбувся 20 серпня. Його введення в експлуатацію заплановано на перший квартал 2021 року. Введення в експлуатацію другого блоку очікується у 2022 році.

Нині у світі 31 країна має атомні електростанції.

Ядерне сховище в Україні

Україна отримає власне ядерне сховище для АЕС. У нас діють чотири атомні електростанції, але сховище для відпрацьованого палива з них має лише одна Запорізька.

Решта протягом десятиліть змушені відправляти його до Росії. Нині проект почали відновлювати.

Джерело: БелТА