Лукашенко: Білорусь стала ядерною державою після відкриття АЕС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав запуск Білоруської атомної електростанції історичною подією для країни.
7 листопада у Білорусі під’єднали перший енергоблок Білоруської атомної станції до об’єднаної енергосистеми країни.
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– Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент – країна стає ядерною державою, – заявив Лукашенко.
Білоруська атомна станція
Росія будує АЕС для Білорусі у місті Островець Гродненської області з 2011 року. За основу взяли проект ВВЕР-1200.
Станція матиме два енергоблоки потужністю 1200 МВт кожен.
Фізичний пуск першого енергоблоку станції відбувся 20 серпня. Його введення в експлуатацію заплановано на перший квартал 2021 року. Введення в експлуатацію другого блоку очікується у 2022 році.
Нині у світі 31 країна має атомні електростанції.
Ядерне сховище в Україні
Україна отримає власне ядерне сховище для АЕС. У нас діють чотири атомні електростанції, але сховище для відпрацьованого палива з них має лише одна Запорізька.
Решта протягом десятиліть змушені відправляти його до Росії. Нині проект почали відновлювати.
Джерело: БелТА