На конференции WWDC 2026 Apple представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 27.

Разработчики обещают не только обновленный дизайн, но и существенно расширенные возможности искусственного интеллекта, улучшенную Siri, новые инструменты для работы с фотографиями и дополнительные функции для родительского контроля.

Когда выйдет iOS 27 официально и что обещают изменить разработчики, читайте в материале на Фактах ICTV.

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После презентации Apple уже открыла доступ к бета-версии iOS 27 для разработчиков. До конца июля компания планирует выпустить публичную бета-версию, которую смогут установить все желающие владельцы совместимых iPhone.

Финальный релиз, как и в предыдущие годы, ожидается в сентябре. Скорее всего, новая операционная система станет доступна в середине месяца одновременно с презентацией нового поколения iPhone.

Украинские пользователи получат обновления одновременно с другими странами.

Когда выйдет iOS 27 на iPhone и для каких моделей будет доступна

Часть новшеств будет доступна всем владельцам совместимых iPhone. К сожалению, мощные функции на основе искусственного интеллекта будут работать только на новых моделях смартфонов.

Самые современные ИИ-функции, в частности персонализация голоса, будут работать только на iPhone 17.

Одним из главных изменений станет масштабное обновление Siri. Голосовой помощник преобразуется в отдельное приложение с синхронизацией истории через iCloud.

Благодаря интеграции искусственного интеллекта, Siri будет лучше понимать сложные запросы, сможет анализировать фотографии и голосовые сообщения, более эффективно искать информацию в интернете и позволит продолжать разговор на разных устройствах Apple.

Интерфейс станет удобнее

Apple также доработала новый интерфейс Liquid Glass, появившийся в предыдущей версии системы.

Когда выйдет обновление 27, пользователи смогут самостоятельно изменять уровень прозрачности отдельных элементов оформления. Это должно сделать систему более удобной для чтения и использования.

Родительский контроль получит новые функции

Компания расширила возможности родительского контроля. При первой настройке детского iPhone будет работать специальный помощник, который поможет быстро установить необходимые ограничения.

Также можно будет отдельно настраивать лимиты для разных категорий приложений и создавать разные графики использования смартфона в зависимости от дня недели.

Еще одно долгожданное обновление – это возможность отдельно регулировать громкость будильника.

В настройках звука появится функция, позволяющая сделать сигнал будильника громче или тише независимо от вызовов и других уведомлений.

В приложении Сообщения можно будет рисовать

В стандартном приложении Сообщения появится новый инструмент для рисования. С его помощью пользователи смогут быстро создать эскиз или небольшой рисунок и сразу послать его собеседнику.

Apple существенно усовершенствовала приложение для создания изображений. Если раньше он в основном генерировал стилизованные иллюстрации, то теперь сможет создавать более реалистичные картинки.

Более того, пользователи получат возможность редактировать уже готовые изображения с помощью текстовых команд. Можно изменять цвета, добавлять новые объекты или изменять отдельные части фотографии.

В iOS 27 появится новый инструмент, позволяющий изменять композицию уже готового снимка. Пользователи могут передвигать главный объект, изменять перспективу, приближать или удалять кадр.

При этом искусственный интеллект будет автоматически дорисовывать недостающие элементы, чтобы отредактированная фотография выглядела максимально естественно.

Карты Apple станут подробными

Компания также обновила сервис карт Apple. Трехмерные панорамы городов станут детализированными. Когда выйдет iOS 27, система будет отображать больше объектов, включая деревья, а анимация будет работать плавнее.

Правда, эта функция будет доступна только для отдельных городов.

Также Apple готовится к осенней презентации новых смартфонов. В этом году компания покажет iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone. Но базовый iPhone 18, по предварительным данным, представят только весной 2027 вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

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