В польском городе Бельско-Бяла в городском автобусе мужчина в грубой нецензурной форме обращался к украинским девушкам-подросткам.

Видео, на котором он оскорбляет несовершеннолетних из-за их национальности, было опубликовано в социальных сетях. Полиция установила личность правонарушителя.

Об этом пишет polsatnews.pl.

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В Польше мужчина оскорблял девушек-подростков из Украины

На видеозаписи, сделанной в автобусе, видно мужчину, который нецензурно оскорбляет девушек за то, что они украинки, и требует, чтобы они вернулись в Украину. Инцидент произошел в субботу, 11 июля.

Gardzę takimi Polakami. Ruszanie dziecka tylko dlatego, że pochodzi z Ukrainy to totalne dno.

Zróbcie mu sławę w internecie. Niech ma to na co zasłużył. pic.twitter.com/fpxjSGxsJV — Mateusz Rybak (@mateusz_rybak1) July 12, 2026

— В связи с опубликованным в сети видео, на котором в адрес украинского ребенка звучат нецензурные высказывания и угрозы, полиция проводит мероприятия по установлению личности правонарушителя, — сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.

Словесное нападение произошло в автобусе маршрута №8, жертвами стали три девушки.

Перевозчик изъял записи с камер видеонаблюдения в автобусе и заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Нападавшим оказался сотрудник городского транспортного предприятия MZK, который находился на больничном. Мужчину задержали.

В понедельник, 13 июля, информацию о задержании подтвердили полиция и глава МВД Польши.

— На любые проявления агрессии последует решительная реакция государства. Пусть это станет предупреждением для каждого, кто сеет ненависть: вы не избежите наказания, — написал Марчин Кервиньский в сети X.

В полиции Силезского воеводства сообщили, что в результате проведенных мероприятий правоохранители установили местонахождение мужчины.

Его доставили в отделение полиции, где в настоящее время продолжаются процессуальные действия с его участием. Будут подробно установлены все обстоятельства происшествия и проанализированы доказательства.

Городское транспортное предприятие Бельско-Бялой (MZK) опубликовало официальное заявление.

— В ходе служебной проверки была установлена личность человека, совершившего агрессивные действия. Им оказался сотрудник предприятия, занимающий должность водителя и уже длительное время находящийся на больничном, — говорится в сообщении.

В компании заверили, что в отношении мужчины будут применены служебные меры, в частности дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством.

— Предприятие решительно осуждает любые проявления агрессии, насилия и дискриминации, в частности поведение, обусловленное предвзятым отношением к другим людям. Подобным действиям не место в общественном пространстве, и они не будут приемлемыми. Независимо от расследования полиции предприятие также подаст заявление о возможном совершении уголовного правонарушения, — подчеркивается в заявлении.

В MZK также сообщили, что анализ записей с камер видеонаблюдения подтверждает, что водитель автобуса отреагировал на инцидент.

— Это произошло сразу после того, как закончилась запись, сделанная пострадавшей. Услышав крики из салона, водитель встал на защиту девочки и на ближайшей остановке заставил агрессивного пассажира покинуть автобус, — сообщили в компании в комментарии на Facebook.

Сибига отреагировал на оскорбления украинских детей

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал инцидент. По его словам, после того как стало известно о словесном нападении на девушек, украинская сторона обратилась к польским правоохранительным органам с просьбой отреагировать на неадекватные действия мужчины и унижение украинцев по национальному признаку.

— “Герой” в польском автобусе словесно “воевал” с детьми и женщинами. Для этого не нужно ни большого ума, ни смелости, — заявил министр.

Он добавил, что “эта особа уже задержана”, и поблагодарил польских правоохранителей за оперативную реакцию на инцидент. Сибига подчеркнул, что “такая агрессия и ненависть не должны быть терпимы в европейском демократическом обществе”.

В МИД призвали отдельных польских политиков прекратить разжигание ненависти к Украине и украинцам, поскольку такие действия способствуют усилению антиукраинских настроений в польском обществе.

Фото: Policja Śląska

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