Комитет Европарламента недоволен результатами борьбы с коррупцией в Украине

Члены комитета Европейского парламента по иностранным делам раскритиковали попытки власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы.

В принятом отчете о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации комитетом Европарламента было отмечено, что в Украине до сих пор необходимо внедрить ряд реформ, чтобы избежать любого отката назад, и особо подчеркнули, что среди всех государственных институтов судам доверяет наименьшее количество украинцев.

Также они выразили разочарование из-за отсутствия прогресса в процессе демонтажа олигархии.

По их словам, существенные результаты в борьбе с коррупцией имеют крайне важное значение для поддержания гражданами реформ.

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Евродепутаты призывают Еврокомиссию разработать качественные механизмы для мониторинга проведения реформ в Украине, в частности по четким показателям и принципам обусловленности.

Кроме того, комитет Европейского парламента по вопросам иностранных дел положительно оценил прогресс Украины во внедрении важных реформ, которые продвигают страну ближе к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

В частности, отмечается, что Украина демонстрирует прогресс в выполнении взятых обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации, особенно в таких отраслях как сельское хозяйство, энергетика, банковское дело, децентрализация, цифровая экономика, окружающая среда и избирательные процедуры.

ЕС о реформах в Украине

В начале октября в Верховной Раде разгорелся очередной скандал — группа депутатов Европарламента написала письмо председателю фракции Слуга народа Давиду Арахамии, где пригрозили отменой безвизового режима для отдельных политиков и олигархов из-за несоблюдения обещания по борьбе с коррупцией.

Виола фон Крамон пояснила, что причиной, почему депутаты ЕП написали письмо, стало избрание конкурсной комиссии для отбора руководителя САП вопреки рекомендациям ЕС.

Источник: Европарламент