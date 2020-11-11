В американском штате Джорджия вручную проведут полный пересчет голосов на президентских выборах.

О таком решении заявил Государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

— Поскольку разница настолько невелика, нужно провести полный пересчет вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие, — сказал Раффенспергер.

Секретарь ответил, что пересчет голосов в штате будут проводить по требованию штаба Трампа.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

Финальный срок для подтверждения результатов выборов в США, к которому стремятся успеть пересчитать голоса в Джорджии — 20 ноября.

По предварительным подсчетам, Байден лидировал в Джорджии с преимуществом в 14 тыс. голосов.

Пересчет голосов

6 ноября в американском штате Джорджия анонсировали пересчет голосов на президентских выборах США.

По предварительным результатам, победу на президентских выборах в США приобретает Джо Байден. Он получает более 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы.

Дональд Трамп пока не признал своего поражения и заявляет о фальсификаций на выборах.