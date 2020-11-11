В американском штате Джорджия вручную проведут полный пересчет голосов на президентских выборах.
О таком решении заявил Государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.
— Поскольку разница настолько невелика, нужно провести полный пересчет вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие, — сказал Раффенспергер.
Секретарь ответил, что пересчет голосов в штате будут проводить по требованию штаба Трампа.
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Финальный срок для подтверждения результатов выборов в США, к которому стремятся успеть пересчитать голоса в Джорджии — 20 ноября.
По предварительным подсчетам, Байден лидировал в Джорджии с преимуществом в 14 тыс. голосов.
Пересчет голосов
6 ноября в американском штате Джорджия анонсировали пересчет голосов на президентских выборах США.
По предварительным результатам, победу на президентских выборах в США приобретает Джо Байден. Он получает более 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы.
Дональд Трамп пока не признал своего поражения и заявляет о фальсификаций на выборах.