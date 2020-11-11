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Джорджія вручну перерахує всі голоси на виборах президента США

В американському штаті Джорджія вручну проведуть повний перерахунок голосів на президентських виборах.

Про таке рішення заявив Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

– Оскільки різниця настільки невелика, потрібно здійснити повний перерахунок вручну у кожному окрузі. Це допоможе зміцнити довіру, – сказав Раффенспергер.

Секретар заперечив, що перерахунок голосів у штаті проводитимуть на вимогу штабу Трампа.

Читайте: Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

Фінальний термін для підтвердження результатів виборів у США, до якого прагнуть встигнути перерахувати голоси у Джорджії – 20 листопада.

За попереднім підрахунком, Байден лідирував у Джорджії з перевагою у 14 тисяч голосів.

Перерахунок голосів

6 листопада в американському штаті Джорджія анонсували перерахунок голосів на президентських виборах США.

За попередніми результатами, перемогу на президентських виборах в США здобуває Джо Байден. Він отримує понад 270 голосів виборників, чого достатньо для перемоги.

Дональд Трамп наразі не визнав своєї поразки та заявляє про на фальсифікації під час виборів.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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