В американському штаті Джорджія вручну проведуть повний перерахунок голосів на президентських виборах.

Про таке рішення заявив Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

– Оскільки різниця настільки невелика, потрібно здійснити повний перерахунок вручну у кожному окрузі. Це допоможе зміцнити довіру, – сказав Раффенспергер.

Секретар заперечив, що перерахунок голосів у штаті проводитимуть на вимогу штабу Трампа.

Читайте: Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

Фінальний термін для підтвердження результатів виборів у США, до якого прагнуть встигнути перерахувати голоси у Джорджії – 20 листопада.

За попереднім підрахунком, Байден лідирував у Джорджії з перевагою у 14 тисяч голосів.

Перерахунок голосів

6 листопада в американському штаті Джорджія анонсували перерахунок голосів на президентських виборах США.

За попередніми результатами, перемогу на президентських виборах в США здобуває Джо Байден. Він отримує понад 270 голосів виборників, чого достатньо для перемоги.

Дональд Трамп наразі не визнав своєї поразки та заявляє про на фальсифікації під час виборів.