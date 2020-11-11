Третья мировая война находится на первой стадии подготовки – Чехия

Чешская военная разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны.
Об этом говорится в отчете ведомства за 2019 год, который был опубликован во вторник, 10 ноября.
Отмечается, что сейчас глобальный конфликт “находится на первой стадии подготовки”.
— Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем (конфликте. – Ред.), и постепенно выявляются технологические инструменты, с помощью которых можно было бы ем управлять, — отмечают авторы доклада.
По мнению аналитиков, возможная причина конфликта — соперничество между США, Россией и Китаем.
В документе также говорится об уменьшении значения международного права из-за отсутствия мирного диалога как способа разрешения противоречий.
Авторы отчета подчеркивают, что манипулирование общественным сознанием также способствует росту напряженности.
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В Великобритании также предупреждали о войне
Ранее глава комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к третьей мировой войне.
— Мы живем в то время, когда мир кажется очень беспокойным и нестабильным, не говоря уже о привычной глобальной конкуренции между странами. С учетом того, сколько локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск эскалации из-за просчетов вполне реален, — сказал Картер.
Источник: Чешская разведка
Фото: Минобороны РФ