Третя світова війна перебуває на першій стадії підготовки – Чехія

Чеська військова розвідка попередила про загрозу третьої світової війни.

Про це йдеться у звіті відомства за 2019 рік, який було опубліковано у вівторок, 10 листопада.

Зазначається, що нині глобальний конфлікт “перебуває на першій стадії підготовки”.

– Формується світогляд тих, хто зможе і захоче брати активну участь у ньому (конфлікті. – Ред.), й поступово виявляються технологічні інструменти, за допомогою яких можна було б ним керувати, – зазначають автори доповіді.

На думку аналітиків, можлива причина конфлікту – суперництво між США, Росією і Китаєм.

У документі також ідеться про зменшення значення міжнародного права через відсутність мирного діалогу як способу вирішення протиріч.

Автори звіту наголошують, що маніпулювання суспільною свідомістю також сприяє зростанню напруженості.

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У Великій Британії також попереджали про війну

Раніше глава комітету начальників штабів Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що глобальна політична нестабільність та економічна криза через пандемію коронавірусу можуть призвести до третьої світової війни.

– Ми живемо в той час, коли світ здається дуже неспокійним і нестабільним, не кажучи вже про звичну глобальну конкуренцію між країнами. З урахуванням того, скільки локальних конфліктів розгортається на всій планеті, ризик ескалації через прорахунки цілком реальний, – сказав Картер.

Джерело: Чеська розвідка

Фото: Міноборони РФ