На переговорах в Тегеране по делу авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января 2020 года, иранская сторона не допустила Украину к допросу подозреваемых, ссылаясь на государственную тайну.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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— Военная прокуратура Ирана ссылается на государственную тайну. Но я считаю, что факт лишения жизни 176 человек путем применения военной техники, среди которых кроме иранцев также граждане Украины, Канады, Европейского Союза, Афганистана не может быть государственной военной тайной, — подчеркнул он.

По словам заместителя генпрокурора, Иран и Украина также договорились, что иранская сторона ответит на все украинские запросы.

Катастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года в Тегеране. На борту было 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших были 11 граждан Украины.

Иран признал, что самолет по ошибке сбили иранские военные.

В конце июля черные ящики сбитого самолета отправили в Париж для расшифровки. В августе Украина завершила первый этап переговоров с Ираном по выплатам компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране. Министром иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил, что иранская сторона обеспечит одинаковые компенсации всем семьям погибших.

Сейчас Украина ведет переговоры по этому делу и выясняет все обстоятельства катастрофы.