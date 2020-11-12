Катастрофа самолета МАУ: какое наказание грозит виновным

Виновным в авиакатастрофе самолета МАУ, который сбили 8 января прошлого года в Тегеране (Иран) грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

— Мы узнали, что расследование ведется по статьям, которые предусматривают наказание за непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. Максимальная санкция предусматривает до трех лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших, — сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

В то же время, по его словам, предварительная квалификация дела со стороны Украины достаточно жесткая. Согласно Монреальской конвенции, это незаконный и умышленный акт насилия. Согласно Уголовному кодексу Украины, — это вообще тяжкое и особо тяжкое преступление против украинцев и интересов страны.

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Также Гюндуз Мамедов добавил, что открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, ответственные за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года после вылета самолета из Тегерана, столицы Ирана. На борту было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.

Через несколько дней власти Ирана признали, что украинский самолет сбили военные.

Недавно заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Иран выплатит одинаковые компенсации всем семьям погибших.