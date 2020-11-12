На переговорах у Тегерані щодо справи авіакатастрофи літака МАУ, яка сталася 8 січня 2020 року, іранська сторона не допустила Україну до допиту підозрюваних, посилаючись на державну таємницю.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

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– Військова прокуратура Ірану посилається на державну таємницю. Але я вважаю, що факт позбавлення життя 176 осіб шляхом застосування військової техніки, серед яких окрім іранців також громадяни України, Канади, Європейського Союзу, Афганістану не може бути державною військовою таємницею, – наголосив він.

За словами заступника генпрокурора, Іран та Україна також домовились, що іранська сторона відповість на усі українські запити.

Катастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року у Тегерані. На борту було 176 людей, з них 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих були 11 громадян України.

Іран визнав, що літак помилково збили іранській військові.

Наприкінці липня чорні скриньки збитого літака відправили до Парижа для розшифрування. У серпні Україна завершила перший етап переговорів з Іраном щодо виплат компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані. Міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф запевнив, що іранська сторона забезпечить однакові компенсації усім родинам загиблих.

Наразі Україна веде переговори щодо цієї справи та з’ясовує усі обставини катастрофи.