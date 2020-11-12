PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Авіакатастрофа МАУ: Іран не допустив Україну до допиту підозрюваних

На переговорах у Тегерані щодо справи авіакатастрофи літака МАУ, яка сталася 8 січня 2020 року, іранська сторона не допустила Україну до допиту підозрюваних, посилаючись на державну таємницю.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: яке покарання загрожує винним

 – Військова прокуратура Ірану посилається на державну таємницю. Але я вважаю, що факт позбавлення життя 176 осіб шляхом застосування військової техніки, серед яких окрім іранців також громадяни України, Канади, Європейського Союзу, Афганістану не може бути державною військовою таємницею, – наголосив він.

За словами заступника генпрокурора, Іран та Україна також домовились, що іранська сторона відповість на усі українські запити.

Катастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року у Тегерані. На борту було 176 людей, з них 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих були 11 громадян України.

Іран визнав, що літак помилково збили іранській військові.

Наприкінці липня чорні скриньки збитого літака відправили до Парижа для розшифрування. У серпні Україна завершила перший етап переговорів з Іраном щодо виплат компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані. Міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф запевнив, що іранська сторона забезпечить однакові компенсації усім родинам загиблих.

Наразі Україна веде переговори щодо цієї справи та з’ясовує усі обставини катастрофи.

Джерело: ЦензорНЕТ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка