Беларусь просит Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta

Власти Беларуси просят Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

Министерство иностранных дел Беларуси провело встречу с представителем Польши в Республике Беларусь.

Во время нее белорусская сторона передала польской документы по привлечению вышеперечисленных лиц к уголовной ответственности.

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Беларусь просит как можно быстрее выдать журналистов Путило и Протасевича. Их обвиняют в осуществлении преступной деятельности, распространении экстремистских взглядов в медиаресурсах, а также в создании опасности для социума.

Администраторов информационного ресурса Nexta разыскивают

Журналистов, которые основали медиа Nexta, объявили в межгосударственный розыск. Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют в организации акций протеста и разжигании вражды между властью и правоохранительными органами.

Медиа Nexta стало самым популярным информационным ресурсом во время массовых протестов в Беларуси. Для безопасности редакция Telegram-канала временно переместилась в Варшаву.

Источник: Министерство иностранных дел Республики Беларусь