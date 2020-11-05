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Факты / Украина / Политика

Учредителей Telegram-канала Nexta объявили в розыск в Беларуси

Основателей Telegram-канала Nexta объявили в розыск в Беларуси. Следственный комитет Республики обвиняет журналистов Романа Протасевича и Степана Путило в организации акций протеста и действий, нарушающих порядок в стране.

Кроме того, против них возбудили уголовное дело в отношении умышленных действий, направленных на разжигание конфликта между представителями власти и правоохранительными органами.

Указано, что журналисты делали это именно с помощью Telegram-канала. Среди его материалов нашли доказательства координации протестов, схемы маршрутов, неоднократные призывы к протестам и перекрытию дорог.

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Telegram канал Nexta

Информационный Telegram-канала Nexta стал самым популярным медиа в Беларуси и за ее пределами во время массовых протестов, которые начались после выборов президента.

Здесь публикуется оперативная информация о митингах и политической ситуации в стране.

По соображениям безопасности офис издания сейчас находится в Варшаве. Основал Telegram канал молодой журналист Степан Путило.

Источник: Следственный комитет Республики Беларусь

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