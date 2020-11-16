Білорусь просить Польщу видати засновників Telegram-каналу Nexta

Влада Білорусі просить Польщу видати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путило та Романа Протасевича.
Міністерство закордонних справ Білорусі провело зустріч з представником Польщі у Республіці Білорусь.
Під час неї білоруська сторона передала польській документи щодо притягнення вищеперерахованих осіб до кримінальної відповідальності.
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Білорусь прохає якнайшвидше видати журналістів Путило та Протасевича. Їх звинувачують у здійснені злочинної діяльності, поширенні екстремістських поглядів у медіаресурсах, а також у створені небезпеки для соціуму.
Адміністраторів інформаційного ресурсу Nexta розшукують
Журналістів, які заснували медіа Nexta, оголосили у міждержавний розшук. Степана Путило та Романа Протасевича звинувачують в організації акцій протесту та розпалюванні ворожнечі між владою та правоохоронними органами.
Медіа Nexta стало найпопулярнішим інформаційним ресурсом під час масових протестів у Білорусі. Задля безпеки редакція Telegram-каналу тимчасово перемістилася до Варшави.