На посту президента Джо Байден планирует вдвое повысить минимальную зарплату в США — до $15 в час.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам демократа, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет повышена почасовая зарплата.

— Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере $15, лучшими льготами и более сильными коллективными договорами, которые позволят вам обеспечивать семью, — написал Байден.

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Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Дональд Трамп всеми силами пытается доказать, что выборы были сфальсифицированы.

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