На посаді президента Джо Байден планує вдвічі підвищити мінімальну зарплату в США – до $15 за годину.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами демократа, коли країна почне відновлюватися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, буде підвищена погодинна зарплата.

– Ми зробимо це з більш високою заробітною платою, включаючи мінімальну заробітну плату в розмірі $15, кращими пільгами і сильнішими колективними договорами, які дозволять вам забезпечувати сім’ю, – написав Байден.

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Він зазначив, що все це дозволить повернути американський середній клас і зробити його кращим, ніж будь-коли.

Підрахунок голосів президентських виборів у США продовжується. Проте його переможця вже оголошено і ним став Джо Байден.

Дональд Трамп розлючений і всіма силами намагається довести, що вибори були сфальсифіковано.

Про плани Байдена щодо України та як він може обіграти Путіна, читайте у нашому матерыалі.