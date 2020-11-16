Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Но его победителя уже объявлено и им стал Джо Байден. Дональд Трамп в ярости и всеми силами пытается доказать, что выборы были сфальсифицированы.

Однако эксперты отмечают, что все его попытки будут тщетными и 46 президентом США все же будет Байден.

Поэтому новоизбранный глава Соединенных Штатов Америки готовится к инаугурации и начинает проводить рабочие совещания. Он уже объявил о планах борьбы с коронавирусом и назвал имя руководителя администрации. Им станет Рон Клейн – давний соратник Байдена, еще со времен правления Барака Обамы.

С победой на выборах Джо Байдена уже поздравили не только ключевые союзники Соединенных Штатов – Канада, Германия и Турция, но и геополитические конкуренты Иран и Китай. Благословил на президентство Байдена и Папа Римский. Ведь новоизбранный глава Белого Дома католик, а это редкость в американской политике.

Однако до сих пор поздравлений ни звучало от России. Эксперты считают, такую ​​ситуацию не случайной. А американский журналист Дэвид Сатер, который много лет работал в Советском Союзе, России и Украине, объясняет – Москва в ожидании. Он считает, что Кремль ждет пока Америка взорвется бунтами.

К тому же, кандидатура Байдена вообще не выгодна Путину. Поскольку, уже его первые кадровые назначения говорят о том, что против Кремля будут применяться жесткие действия. Новоизбранный президент уже даже провел телефонные переговоры с премьером Великобритании и президентом Франции, где обсудил и решения конфликта на Донбассе.

Кроме того, Майкл Кимедж, который работал в администрации президента Обамы, отметил, что Байден более опытный во внешней политике, чем Обама. Не говоря уже о Трампе. Поэтому в геополитической игре Байден имеет все шансы обыграть Путина. А это в свою очередь, может положительно отразиться на Украине.

Однако несмотря на все перипетии на выборах президента США, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило, что они были наиболее безопасными в истории Америки.