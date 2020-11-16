Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Но его победителя уже объявлено и им стал Джо Байден. Дональд Трамп в ярости и всеми силами пытается доказать, что выборы были сфальсифицированы.
Однако эксперты отмечают, что все его попытки будут тщетными и 46 президентом США все же будет Байден.
Поэтому новоизбранный глава Соединенных Штатов Америки готовится к инаугурации и начинает проводить рабочие совещания. Он уже объявил о планах борьбы с коронавирусом и назвал имя руководителя администрации. Им станет Рон Клейн – давний соратник Байдена, еще со времен правления Барака Обамы.
С победой на выборах Джо Байдена уже поздравили не только ключевые союзники Соединенных Штатов – Канада, Германия и Турция, но и геополитические конкуренты Иран и Китай. Благословил на президентство Байдена и Папа Римский. Ведь новоизбранный глава Белого Дома католик, а это редкость в американской политике.
Однако до сих пор поздравлений ни звучало от России. Эксперты считают, такую ситуацию не случайной. А американский журналист Дэвид Сатер, который много лет работал в Советском Союзе, России и Украине, объясняет – Москва в ожидании. Он считает, что Кремль ждет пока Америка взорвется бунтами.Читайте: Трамп готовит иски о неконституционности выборов в США Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН) В США не будет локдауна из-за коронавируса - штаб Байдена
К тому же, кандидатура Байдена вообще не выгодна Путину. Поскольку, уже его первые кадровые назначения говорят о том, что против Кремля будут применяться жесткие действия. Новоизбранный президент уже даже провел телефонные переговоры с премьером Великобритании и президентом Франции, где обсудил и решения конфликта на Донбассе.
Кроме того, Майкл Кимедж, который работал в администрации президента Обамы, отметил, что Байден более опытный во внешней политике, чем Обама. Не говоря уже о Трампе. Поэтому в геополитической игре Байден имеет все шансы обыграть Путина. А это в свою очередь, может положительно отразиться на Украине.
Однако несмотря на все перипетии на выборах президента США, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило, что они были наиболее безопасными в истории Америки.