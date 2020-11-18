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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Армія Ізраїлю завдала удару по сирійським військовим: троє загиблих

Армія оборони Ізраїлю завдала удар по сирійській армії і силам спеціального призначення Аль-Кудс.

Унаслідок обстрілу троє сирійських військових загинули та один постраждав. Крім того, є матеріальний збиток.

Про це у своєму Twitter повідомила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Ці удари були відповіддю на установку декількох саморобних вибухових пристроїв біля лінії Альфа, що розділяє Ізраїль і Сирію, c метою нападу на ізраїльських військових.

Засоби протиповітряної оборони Сирії збили кілька ракет, які вважають ізраїльськими.

Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває понад півсторіччя через спільні претензії на суверенітет над Західним берегом річки Йордан. 60% цієї території контролює Ізраїль.

Палестинці вважають ці території складовими елементами своєї майбутньої держави.

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