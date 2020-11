Армія оборони Ізраїлю завдала удар по сирійській армії і силам спеціального призначення Аль-Кудс.

Унаслідок обстрілу троє сирійських військових загинули та один постраждав. Крім того, є матеріальний збиток.

Про це у своєму Twitter повідомила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.

What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.

We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020