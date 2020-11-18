Армія оборони Ізраїлю завдала удар по сирійській армії і силам спеціального призначення Аль-Кудс.
Унаслідок обстрілу троє сирійських військових загинули та один постраждав. Крім того, є матеріальний збиток.
Про це у своєму Twitter повідомила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.
What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.
We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria.
— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020
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Ці удари були відповіддю на установку декількох саморобних вибухових пристроїв біля лінії Альфа, що розділяє Ізраїль і Сирію, c метою нападу на ізраїльських військових.
Засоби протиповітряної оборони Сирії збили кілька ракет, які вважають ізраїльськими.
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває понад півсторіччя через спільні претензії на суверенітет над Західним берегом річки Йордан. 60% цієї території контролює Ізраїль.
Палестинці вважають ці території складовими елементами своєї майбутньої держави.