Во Франции с 20 ноября начнут продавать рождественские елки несмотря на карантин. Правительство объявило их “товаром первой необходимости”.

— Это очень важно для французских семей, детей и области, — сказал министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

На прошлой неделе правительство объявило, что рождественские елки можно считать “предметами первой необходимости”, что не запрещает их продажу во время карантина.

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Денорманди подчеркнул, что продажа должна проходить в основном на улице — в садовых центрах, открытых рынках и автостоянках.

Карантин во Франции

28 октября Президент Франции Эммануэль Макрона объявил об общенациональном карантине.

Работу продолжают заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, гостиницы, все структуры здравоохранения и общественный транспорт.

Карантин будет действовать до 1 декабря, хотя правительство рассматривает возможность его продления.

Источник: The Local