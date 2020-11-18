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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Предмет першої потреби: у Франції дозволили продаж різдвяних ялинок

У Франції з 20 листопада почнуть продавати різдвяні ялинки попри карантинні обмеження. Уряд оголосив їх “товаром першої потреби”.

– Це дуже важливо для французьких сімей, дітей та галузі, – сказав міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді.

Минулого тижня уряд оголосив, що різдвяні ялинки вважатимуться “предметами першої необхідності”, що не забороняє їхній продаж під час карантину.

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Денорманді підкреслив, що продаж повинен проходити в основному на вулиці – у садових центрах, відкритих ринках і автостоянках.

Карантин у Франції

28 жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про загальнонаціональний карантин.

Роботу продовжують заклади оптової торгівлі, школи і дошкільні установи, установи позашкільних занять, готелі, все структури охорони здоров’я та громадський транспорт.

Карантин триватиме до 1 грудня, хоча уряд розглядає можливість його продовження.

Джерело: The Local

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