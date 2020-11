Дебютный роман Shuggie Bain прославил шотландского писателя Дугласа Стюарта. Он назван лауреатом Букеровской премии 2020, которую присуждают в области литературы на английском языке.

Он получит награду в размере £50 тыс.

В своей книге Стюарт рассказывает о жизни мальчика из Глазго, который пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью.

Этот роман писатель посвятил своей матери, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет.

В списке претендентов на Букеровскую премию 2020 были также: Дайан Кук (The New Wilderness), Цици Дангарембга (This Mournable Body), Эвнил Доши (Burnt Sugar), Мааза Менгисте (The Shadow King) и Брэндон Тейлор (Real Life).

Международной Букеровской премией награждают с 2005 года.

В 2019 году ее получила Джоха Альхартхи из Омана за роман Небесные тела.

Альхартхи стала первым Букеровским лауреатом, который пишет по-арабски.

Фото: The Booker Prize