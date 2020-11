Дебютний роман Shuggie Bain прославив шотландського письменника Дугласа Стюарта. Його назвали лауреатом Букерівської премії 2020, яку присуджують в галузі літератури англійською мовою.

Він отримає нагороду в розмірі £50 тис.

У своїй книзі Стюарт розповідає про життя хлопчика з Глазго, який намагається підтримати свою матір, яка бореться з алкогольною залежністю та бідністю.

Цей роман письменник присвятив своїй матері, яка померла від алкоголізму, коли йому було 16 років.

У списку претендентів на Букерівську премію 2020 були також: Дайан Кук (The New Wilderness), Ціці Дангарембга (This Mournable Body), Евніл Доши (Burnt Sugar), Мааза Менгісте (The Shadow King) і Брендон Тейлор (Real Life).

Міжнародною Букерівською премією нагороджують з 2005 року.

У 2019 роцы її отримала Джоха Альхартхі з Оману за роман Небесні тіла.

Альхартхі стала першим Букерівської лауреатом, який пише арабською.

Фото: The Booker Prize