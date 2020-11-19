Локдауны необязательны, достаточно всем носить маски — ВОЗ

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.

Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции заявил, что закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют распространению Covid-19.

— Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны — это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, — заявил Клюге.

Также он отметил, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

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С 30 октября режим изоляции с целью сдерживания распространения коронавируса ввели во Франции. 12 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что он продлится еще как минимум две недели — до 24 ноября.

С начала ноября новые, более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса действуют в Германии — закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только навынос.

Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября действует в Англии. Он продлится как минимум до 2 декабря. В этот период жителям Англии разрешено покидать дома только по необходимости — для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах.

Украинцы поддерживают карантин

Карантин выходного дня поддерживает 49% украинцев. Столько же против, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

В то же время только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% — не согласны с этим.