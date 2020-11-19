Локдауни необов’язкові, достатньо всім носити маски – ВООЗ

Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.

Глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге на прес-конференції заявив, що закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти і підлітки не сприяють поширенню Covid-19.

– Введення локдауну можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни – це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності у жорсткому карантині не буде, – заявив Клюге.

Також він зазначив, що початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.

Читайте: За маску на підборідді починають штрафувати: коронавірус 19 листопада

30 жовтня режим ізоляції ввели у Франції. Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що карантин триватиме ще як мінімум два тижні – до 24 листопада.

З початку листопада нові, більш жорсткі обмеження в зв’язку з пандемією набули чинності й у Німеччині – закриті музеї та театри, спортзали й басейни, не працюють бари і ресторани, їжу можна купити тільки на винос.

Полегшений варіант режиму самоізоляції з 5 листопада діє в Англії. Він триватиме як мінімум до 2 грудня. У цей період людям дозволено залишати будинки тільки в разі потреби – для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок в продовольчих магазинах.

Українці підтримують карантин

Карантин вихідного дня підтримує 49% українців. Стільки ж проти, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас тільки 35% очікують, що у результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.