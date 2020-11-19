Пандемия Covid-19: ООН предупреждает о появлении потерянного поколения

Пандемия коронавируса может привести к появлению потерянного поколения детей. Такое заявление выразил Детский фонд ООН (UNISEF).

По словам специалистов, главное влияние на детей влечет за собой не Covid-19, а закрытые учреждения, ухудшение учебного процесса, а также стремительный рост бедности.

— Нестабильная работа ключевых учреждений и рост уровня бедности — факторы, которые больше всего влияют на детей. Чем дольше длится кризис, тем глубже он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой, — сообщила Генриетта Форе, исполнительный директор UNISEF.

Throughout the COVID-19 pandemic there has been a persistent myth that children are barely affected by the disease. Nothing could be further from the truth. @unicefchiefhttps://t.co/o9OsXm2Eak — UNICEF (@UNICEF) November 19, 2020

Читайте: Сколько может длиться иммунитет к коронавирусу — исследование

Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.

Коронавирус в мире

19 ноября в мире насчитывается 56 187 563 случаев инфицирования Covid-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерло более 1,3 млн пациентов.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. В Соединенных Штатах Америки зафиксировали 11 525 540 заражений.