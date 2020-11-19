PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Пандемия Covid-19: ООН предупреждает о появлении потерянного поколения

Пандемия коронавируса может привести к появлению потерянного поколения детей. Такое заявление выразил Детский фонд ООН (UNISEF).

По словам специалистов, главное влияние на детей влечет за собой не Covid-19, а закрытые учреждения, ухудшение учебного процесса, а также стремительный рост бедности.

— Нестабильная работа ключевых учреждений и рост уровня бедности — факторы, которые больше всего влияют на детей. Чем дольше длится кризис, тем глубже он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей.

Будущее целого поколения находится под угрозой, — сообщила Генриетта Форе, исполнительный директор UNISEF.

Читайте: Сколько может длиться иммунитет к коронавирусу — исследование

Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.

Коронавирус в мире

19 ноября в мире насчитывается 56 187 563 случаев инфицирования Covid-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерло более 1,3 млн пациентов.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. В Соединенных Штатах Америки зафиксировали 11 525 540 заражений.

Фото: Pexels

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх