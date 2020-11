Пандемия Covid-19: ООН предупреждает о появлении потерянного поколения

Пандемия коронавируса может привести к появлению потерянного поколения детей. Такое заявление выразил Детский фонд ООН (UNISEF).

По словам специалистов, главное влияние на детей влечет за собой не Covid-19, а закрытые учреждения, ухудшение учебного процесса, а также стремительный рост бедности.

Throughout the COVID-19 pandemic there has been a persistent myth that children are barely affected by the disease.

Nothing could be further from the truth. @unicefchiefhttps://t.co/o9OsXm2Eak

— UNICEF (@UNICEF) November 19, 2020