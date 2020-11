Пандемія Covid-19: ООН попереджає про появу втраченого покоління

Пандемія коронавірусу може спричинити появу втраченого покоління дітей. Таку заяву висловив Дитячий фонд ООН (UNISEF).

За словами фахівців, головний вплив на дітей спричиняє не Covid-19, а зачинені установи, погіршення навчального процесу, а також стрімке зростання бідності.

Throughout the COVID-19 pandemic there has been a persistent myth that children are barely affected by the disease.

Nothing could be further from the truth. @unicefchiefhttps://t.co/o9OsXm2Eak

— UNICEF (@UNICEF) November 19, 2020