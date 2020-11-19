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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Пандемія Covid-19: ООН попереджає про появу втраченого покоління

Пандемія коронавірусу може спричинити появу втраченого покоління дітей. Таку заяву висловив Дитячий фонд ООН (UNISEF).

За словами фахівців, головний вплив на дітей спричиняє не Covid-19, а зачинені установи, погіршення навчального процесу, а також стрімке зростання бідності.

– Нестабільна робота ключових установ та ріст рівня бідності – фактори, які найбільше впливають на дітей. Що довше триває криза, то глибшим є її вплив на освіту, здоров’я, харчування та добробут дітей.

Майбутнє цілого покоління знаходиться під загрозою, – повідомила Генрієта Форе, виконавчий директор UNISEF.

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Згідно з дослідженням, одне з дев’яти інфікувань коронавірусом припадає на дітей або підлітків до 20 років. Водночас навчальні заклади не є епіцентрами зараження, переважно вони підхоплюють хворобу поза установами.

Коронавірус у світі

19 листопада у світі налічують 56 187 563 випадків інфікування Covid-19. Від ускладнень, викликаних хворобою, померло понад 1,3 млн пацієнтів.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. У Сполучених Штатах Америки зафіксували 11 525 540 інфікувань.

Фото: Pexels

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