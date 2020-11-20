Послы G7 предостерегли Украину от отката антикоррупционных реформ

Послы стран G7 во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили настоятельную необходимость в действиях, которые будут направляться на преодоление конституционного кризиса и помогут избежать дальнейшего отката украинских антикоррупционных реформ.

— Вчера послы стран G7 подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание отката антикоррупционных реформ, — отметили дипломаты.

(1/2) G7 Ambassadors met with President Zelenskyy yesterday, reaffirming the urgent need for widely supported actions to address the negative consequences of recent CCU decisions and avoid further rollback of Ukraine’s anti-corruption reforms. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 20, 2020

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Также послы добавили, что обе стороны сошлись на необходимости обеспечить в Украине честный и прозрачный отбор судей в Конституционный суд.

Они отметили, что это возможность осуществить именно ту судебную реформу, которая будет отвечать ожиданиям украинцев.

Встреча Зеленского с послами G7

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами G7, чтобы обсудить пути выхода из конституционного кризиса в Украине. Во время встречи Зеленский заверил послов в том, что гарантирует сохранность Национального антикоррупционного бюро и должности директора учреждения Артема Сытника несмотря на решение украинского Конституционного суда.