Послы G7 предостерегли Украину от отката антикоррупционных реформ

Послы стран G7 во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили настоятельную необходимость в действиях, которые будут направляться на преодоление конституционного кризиса и помогут избежать дальнейшего отката украинских антикоррупционных реформ.

(1/2) G7 Ambassadors met with President Zelenskyy yesterday, reaffirming the urgent need for widely supported actions to address the negative consequences of recent CCU decisions and avoid further rollback of Ukraine’s anti-corruption reforms.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 20, 2020