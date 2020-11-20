PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Посли G7 застерегли Україну від відкочування антикорупційних реформ

Посли країн G7 під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили нагальну необхідність у діях, які спрямовуватимуться на подолання конституційної кризи і уникнення подальшого відкочування українських антикорупційних реформ.

 – Вчора посли країн G7 підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення відкочування антикорупційних реформ, – зазначили дипломати.

Читайте: У Раді створили групу для розроблення законопроектів щодо е-декларування і КСУ

Також посли додали, що обидві сторони зійшлись на необхідності забезпечити в Україні чесний та прозорий відбір суддів до Конституційного суду.

Вони зазначили, що це можливість здійснити саме ту судову реформу, яка відповідатиме очікуванням українців.

Зустріч Зеленського з послами G7

19 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами G7, аби обговорити шляхи виходу з конституційної кризи в Україні. Під час зустрічі Зеленський запевнив послів у тому, що гарантує збереження Національного антикорупційного бюро та посади директора установи Артема Ситника попри рішення українського Конституційного суду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка