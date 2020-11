Посли G7 застерегли Україну від відкочування антикорупційних реформ

Посли країн G7 під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили нагальну необхідність у діях, які спрямовуватимуться на подолання конституційної кризи і уникнення подальшого відкочування українських антикорупційних реформ.

(1/2) G7 Ambassadors met with President Zelenskyy yesterday, reaffirming the urgent need for widely supported actions to address the negative consequences of recent CCU decisions and avoid further rollback of Ukraine’s anti-corruption reforms.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 20, 2020