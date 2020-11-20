Посли G7 застерегли Україну від відкочування антикорупційних реформ

Посли країн G7 під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили нагальну необхідність у діях, які спрямовуватимуться на подолання конституційної кризи і уникнення подальшого відкочування українських антикорупційних реформ.

– Вчора посли країн G7 підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення відкочування антикорупційних реформ, – зазначили дипломати.

(1/2) G7 Ambassadors met with President Zelenskyy yesterday, reaffirming the urgent need for widely supported actions to address the negative consequences of recent CCU decisions and avoid further rollback of Ukraine’s anti-corruption reforms. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 20, 2020

Читайте: У Раді створили групу для розроблення законопроектів щодо е-декларування і КСУ

Також посли додали, що обидві сторони зійшлись на необхідності забезпечити в Україні чесний та прозорий відбір суддів до Конституційного суду.

Вони зазначили, що це можливість здійснити саме ту судову реформу, яка відповідатиме очікуванням українців.

Зустріч Зеленського з послами G7

19 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами G7, аби обговорити шляхи виходу з конституційної кризи в Україні. Під час зустрічі Зеленський запевнив послів у тому, що гарантує збереження Національного антикорупційного бюро та посади директора установи Артема Ситника попри рішення українського Конституційного суду.