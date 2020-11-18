В Верховной Раде создали рабочую группу, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты, которые помогут решить вопросы электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины.

В состав рабочей группы вошли нардепы из разных фракций и групп. Возглавил ее глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Среди других участников заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, председатель Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, нардепы Сергей Власенко, Руслан Князевич, Ярослав Юрчишин, Антонина Славицкая, Николай Бабенко и Тарас Батенко.

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Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что нужно создать рабочую группу по выходу из конституционного кризиса.

Также он отметил, что законопроект №4304 о возобновлении действия отдельных положений закона о предотвращении коррупции и Уголовный кодекс Украины остается актуальным.

27 октября Конституционный суд признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, чем фактически создал конституционный кризис.