Глава НАБУ гарантированно останется на посту, несмотря на решение КСУ — Зеленский

Владимир Зеленский 19 ноября встретился с послами G7, чтобы обсудить пути выхода из конституционного кризиса в Украине. Во время встречи Зеленский заверил послов в том, что гарантирует сохранность Национального антикоррупционного бюро и должности директора учреждения Артема Сытника несмотря на решение украинского Конституционного суда.

Он отметил, что решение суда не может отменить функционирования НАБУ и не ставит под сомнение статус учреждения как правоохранительного органа.

— Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности, — сказал Зеленский.

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Артем Сытник добавил, что КСУ не мешает НАБУ независимо выполнять его обязанности. Сейчас бюро активно сотрудничает с властями, чтобы обезвредить потенциальные угрозы, которые создало решение КСУ.











Зеленский — послам G7: Сытник останется на посту главы НАБУ / 3 фотографии

Владимир Зеленский отметил, что категорически не воспринимает последние решения Конституционного Суда. А также подчеркнул, что первоочередной задачей для украинской власти является обеспечение деятельности антикоррупционных органов и восстановления системы электронного декларирования.

ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост директора НАБУ

28 августа Конституционный Суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти. ОАСК обнаружил неисполнение решения Конституционного Суда.

Окружной административный суд Киева 28 августа принял решение, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей в течение месяца. Решение приняли из-за иска бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева.

Фото: Офис президента