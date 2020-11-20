Ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджия подтвердил, что победителем выборов, состоявшихся 3 ноября, является представитель Демократической партии Джозеф Байден.

Госсекретарь штата Джорджиа Брэд Раффенспергер отметил, что результат пересчета очень близки к тому результату, о котором сообщили в ночь выборов.

— Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена.

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В частности, в штате нашли 2 600 голосов, которые не включили в финальной цифры — но эти бюллетени были в поддержку кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Результаты выборов в США

В США закончился подсчет голосов во всех штатах. По итогам голосования, победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден с 306 голосами избирателей.

Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.