Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджія підтвердив, що переможцем виборів у штаті, що відбулися 3 листопада, є представник Демократичної партії Джозеф Байден.

Держсекретар штату Джорджіа Бред Раффенспергер зазначив, що результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.

– Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена.

Читайте: Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

Зокрема у штаті знайшли понад 2 600 голосів, які не включили до фінальної цифри – але ці бюлетені були на підтримку кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Результати виборів у США

У США закінчився підрахунок голосів у всіх штатах. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден з 306 голосами виборцiв.

Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.