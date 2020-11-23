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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Выборы в США: штаб Трампа подал апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп на выборах в США, которые прошли 3 ноября, подал апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании, который накануне отклонил его иск о признании недействительными части бюллетеней.

Суд назвал аргументы команды Трампа безосновательными.

По информации СМИ, таким образом его команда пытается добиться отсрочки утверждения официальных результатов голосования.

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Пересчет голосов в Джорджии

Дональд Трамп не признает результатов выборов в США, согласно которым, победу одержал его оппонент, представитель Демократической партии Джо Байден.

Его штаб инициировал пересчет голосов в ряде штатов, в частности в Джорджии.

В штате провели ручной пересчет голосов избирателей. Он подтвердил, что на выборах победил Джо Байден.

Подробнее о выборах в США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Fox News

Фото: Dreamstime

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