Выборы в США: штаб Трампа подал апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп на выборах в США, которые прошли 3 ноября, подал апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании, который накануне отклонил его иск о признании недействительными части бюллетеней.
Суд назвал аргументы команды Трампа безосновательными.
По информации СМИ, таким образом его команда пытается добиться отсрочки утверждения официальных результатов голосования.
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Пересчет голосов в Джорджии
Дональд Трамп не признает результатов выборов в США, согласно которым, победу одержал его оппонент, представитель Демократической партии Джо Байден.
Его штаб инициировал пересчет голосов в ряде штатов, в частности в Джорджии.
В штате провели ручной пересчет голосов избирателей. Он подтвердил, что на выборах победил Джо Байден.
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Источник: Fox News