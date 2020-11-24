Великобритания ослабляет карантин на Рождество

Правительство Великобритании решило смягчить карантин на Рождество. Смягчение будет действовать с 23 до 27 декабря.

В этот период разрешено свободное передвижение по стране для жителей Шотландии, Англии и Уэльса, а для североирландцев — с 22 до 28 декабря.

В то же время не планируется смягчения карантина для празднования Нового года.

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В домах, на улице или в религиозных учреждениях разрешат собираться людям с трех разных домохозяйств. Однако им запрещено собираться в пабах или других заведениях.

Также в рождественский период не будет действовать рекомендация по социальной дистанции внутри дома для жителей объединенных домохозяйств, что означает разрешение обнимать родственников.

Между тем во Франции с 20 ноября начали продавать рождественские елки несмотря на карантин. Правительство объявило их “товаром первой необходимости”, не запрещает их продажу во время карантина.