Комендантська година в Туреччині діятиме щодня з 21.00 до 5.00, а не тільки на вихідні.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про нові обмеження у боротьбі з коронавірусом після засідання уряду.

Водночас, за його словами, тепер прогулянки на вулиці заборонені з 21.00 п’ятниці до 5.00 понеділка.

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Ердоган також повідомив, що Туреччина безкоштовно вакцинуватиме населення від коронавірусу, щойно отримає зареєстровану вакцину.

Вакцинація розпочнеться вже наступного місяця.

Комендантська година в Туреччині

У Туреччині з 21 листопада на вихідні запровадили часткову комендантську годину – з 20.00 до 10.00.

Тобто ресторани, торгові центри та салони краси працюють з 10.00 до 20.00.

Крім того, до кінця року закриваються кінотеатри.

Джерело: Hurriyet