В Турции ужесточают карантин – на выходных вводится общенациональный комендантский час, который будет действовать с 20.00 до 10.00.

О новых ограничениях, направленных на сдерживание роста заболеваемости коронавирусом, объявил 17 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, также до конца семестра закрываются школы, а рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские будут работать с 10.00 до 20.00.

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Эрдоган отметил, что ранее введенный комендантский час для пожилых людей от 65 лет будет расширен, он будет действовать также для детей и молодежи до 20 лет. Они смогут выходить на улицу только с 10.00 до 16.00.

Кроме того, до конца года закрываются кинотеатры.

Карантин в Турции

В начале ноября в Турции уже вводили новые карантинные ограничения.

В частности, запретили работу заведений общественного питания, театров и кинотеатров, свадебных салонов и бассейнов после 22.00.

Источник: Daily Sabah