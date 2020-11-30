Представитель Демократической партии Джо Байден, который заявил о своей победе на выборах в США 2020, представил команду Белого дома по связям с общественностью. Впервые в истории все ключевые посты займут женщины.

Должность спикера Белого дома займет Дженнифер Псаки. Она была представителем Госдепартамента, когда Барак Обама был президентом США.

— Я горд сообщить о первой команде по коммуникациям, в которую вошли только из женщин, — заявил Байден.

Читайте: Байден травмировался во время игры с собакой

Заместителем спикера станет Карин Жан-Пьер — бывший политический аналитик NBC и MSNBC и глава предвыборного штаба будущего вице-президента США Камалы Харрис.

Бывшая помощница по связям Байдена времен его вице-президентства Кейт Бедингфилд станет директором по коммуникациям в Белом доме. Ее заместитель Пили Тобар тоже работала в штабе кандидата.

Старший советник кампании Симон Сандерс займет должность главного представителя Камалы Харрис. Помощницей первой леди по связям планируют назначить Элизабет Александер — бывшую представительницу пресс-службы времен вице-президентства Байдена.

Выборы в США

По данным американских СМИ, демократ США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы на выборах в США 2020.

Выборы состоялись 3 ноября, а инаугурация победителя состоится 20 января. После проведения официальной инаугурации новый президент начнет исполнять свои обязанности.

Источник: Biden-Harris Presidential Transition