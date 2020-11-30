Представник Демократичної партії Джо Байден, який заявив про свою перемогу на виборах в США 2020, представив команду Білого дому зі зв’язків з громадськістю. Уперше в історії всі ключові пости займуть жінки.

– Я гордий повідомити про першу команду з комунікацій, що складається лише з жінок, — заявив Байден.

Посаду речниці Білого дому займе Дженіфер Псакі. Вона була представником Держдепартаменту, коли Барак Обама був президентом США.

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Заступницею речниці стане Карін Жан-Пʼєр – колишній політичний аналітик NBC і MSNBC та голова передвиборчого штабу майбутнього віце-президента США Камали Гарріс.

Колишня помічниця із зв’язків Байдена часів його віце-президентства, Кейт Бедінгфілд стане директором з комунікацій у Білому домі. Її заступниця – Пілі Тобар теж працювала у штабі кандидата.

Старша радниця кампанії Сімон Сандерс обійме посаду головного представника Камали Гарріс. Помічницею першої леді зі звʼязків планують призначити Елізабет Александер — колишню представницю прес-служби часів віце-президентства Байдена.

Вибори в США

За даними американських ЗМІ, демократ США Джо Байден набрав достатню кількість голосів колегії виборників для перемоги на виборах в США 2020.

Вибори відбулися 3 листопада, а інавгурація переможця відбудеться – 20 січня. Після проведення офіційної інавгурації новий президент почне виконувати свої обов’язки.

Джерело: Biden-Harris Presidential Transition