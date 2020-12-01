В США поступила первая партия вакцины против Covid-19

В США провели первую воздушную поставку вакцин немецкой фармкомпании Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Ожидается, что разрешение на применение этой вакцины Управление по санитарному надзору (FDA) выдаст уже 10 декабря.

1 декабря Федеральная Авиационная Администрация начала разработку новых правил для перевозчиков, чтобы обеспечить надлежащую транспортировку препаратов.

Поскольку вакцину можно транспортировать исключительно при сверхнизких температурах, авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания соответствующего холода. Сухой лед имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничен до тонны в полет.

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Кроме того, немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer уже подали запрос в Европейское агентство лекарственных средств на разрешение на использование их вакцины от коронавируса в Европейском Союзе.

Компания также начала подавать заявки к регуляторам в других странах, в частности в Австралии, Канаде и Японии. Партнеры подписали соглашения о доставке миллионов доз вакцины, включая соглашение с ЕС на 200 млн доз, с дополнительной возможностью еще 100 млн доз.

Вакцина от Pfizer

В ноябре американская компания Pfizer и ее немецкий партнер заявили о высокой эффективности своей вакцины. Они уже начали доставлять препарат в США чартерными рейсами.

Его доставят в некоторые штаты США, в частности — Мичиган и Висконсин. Также вакцину получат со складов Бельгии и Германии. Такое решение принято для того, чтобы как можно быстрее распространить препарат, как только его утвердят соответствующие органы.

Источник: CNBC