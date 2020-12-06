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Факты / Мир
Віталій Плахта |

На протестах в Беларуси начались задержания, в том числе журналистов

Акции против правления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко набирают обороты в воскресенье, 6 декабря.

В ответ на мирные демонстрации силовики начали точечные задержания.

В микрорайоне Каменная Горка, где еще с утра заметили спецтехнику, задержали как минимум двух человек.

Люди колонной прошлись по улицам микрорайона Уручье, скандируя “Далучайся!”.

В Уручье, как и в Лебяжьем и на улице Столетова, не обошлось без задержаний.

В Гродно задержали двух журналистов БелаПАН — Марину Харевич и Сергея Людкевича.

В списках правозащитной организации Весна по состоянию на 14.30 уже 42 задержанных.

Читайте: Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram

Задержания 29 ноября

Милиция задержала 313 человек во время протестов в Беларуси 29 ноября.

В тот день тысячи людей точечно вышли на протесты в Минске и других городах.

Сторонники оппозиции и ЕС отказались признать результат выборов в Беларуси, заявив о фальсификации волеизъявления.

По данным правозащитного центра Весна, в прошедшее воскресенье полиция снова применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.

ИсточникTUT.by

ФотоTUT.by

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