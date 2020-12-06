На протестах в Беларуси начались задержания, в том числе журналистов

Акции против правления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко набирают обороты в воскресенье, 6 декабря.
В ответ на мирные демонстрации силовики начали точечные задержания.
В микрорайоне Каменная Горка, где еще с утра заметили спецтехнику, задержали как минимум двух человек.
Люди колонной прошлись по улицам микрорайона Уручье, скандируя “Далучайся!”.
В Уручье, как и в Лебяжьем и на улице Столетова, не обошлось без задержаний.
В Гродно задержали двух журналистов БелаПАН — Марину Харевич и Сергея Людкевича.
В списках правозащитной организации Весна по состоянию на 14.30 уже 42 задержанных.
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Задержания 29 ноября
Милиция задержала 313 человек во время протестов в Беларуси 29 ноября.
В тот день тысячи людей точечно вышли на протесты в Минске и других городах.
Сторонники оппозиции и ЕС отказались признать результат выборов в Беларуси, заявив о фальсификации волеизъявления.
По данным правозащитного центра Весна, в прошедшее воскресенье полиция снова применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.
Источник: TUT.by
Фото: TUT.by