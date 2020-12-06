Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram

В воскресенье, 6 декабря, в Беларуси люди начали выходить на акции протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Люди стали в цепь солидарности с БЧБ-флагами и зонтами в Гродно.
Кроме того, люди вышли на акцию протеста Новогрудке.
В Минске пока на улице вышли пока только участники акции в поддержку действующей власти.
В районе станции метро Уручье был замечен автопробег под красно-зелеными флагами. Его сопровождает водомет и автозак.
Силовики в столице с самого утра готовятся к сдерживанию демонстраций.
Возле Майдана Независимости дежурит полиция. Очевидцы заметили колонну военной техники и автозаков в Уручье.
Примерно в 11.00 минчане стали сообщать, что у них возникли проблемы с работой мессенджера Telegram.
Станции метро Октябрьская, Купаловская и Немига утром закрывали для посадки и высадки, но позже открыли.
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Чем закончились протесты в прошлое воскресенье
По меньшей мере 300 человек были задержаны во время протестов в Беларуси, когда тысячи демонстрантов оппозиции организовали серию небольших митингов в Минске.
Демонстранты попробовали не собираться сразу в большую колонну, чтобы помешать задержанию людей со стороны властей.
Фото: TUT.by