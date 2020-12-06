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Факты / Мир
Віталій Плахта |

Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram

В воскресенье, 6 декабря, в Беларуси люди начали выходить на акции протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Люди стали в цепь солидарности с БЧБ-флагами и зонтами в Гродно.

Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram

Кроме того, люди вышли на акцию протеста Новогрудке.

В Минске пока на улице вышли пока только участники акции в поддержку действующей власти.

В районе станции метро Уручье был замечен автопробег под красно-зелеными флагами. Его сопровождает водомет и автозак.

Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram

Силовики в столице с самого утра готовятся к сдерживанию демонстраций.

Возле Майдана Независимости дежурит полиция. Очевидцы заметили колонну военной техники и автозаков в Уручье.

  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
  • Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram
Обычный воскресный день в Беларуси: силовики на улицах, закрытое метро и сбои в Telegram / 5 фотографий

Примерно в 11.00 минчане стали сообщать, что у них возникли проблемы с работой мессенджера Telegram.

Станции метро Октябрьская, Купаловская и Немига утром закрывали для посадки и высадки, но позже открыли.  

Читайте: ЕС может созвать международный трибунал для Лукашенко и его соратников

Чем закончились протесты в прошлое воскресенье

По меньшей мере 300 человек были задержаны во время протестов в Беларуси, когда тысячи демонстрантов оппозиции организовали серию небольших митингов в Минске.

Демонстранты попробовали не собираться сразу в большую колонну, чтобы помешать задержанию людей со стороны властей.

Источник: TUT.by, Наша ніва 

Фото: TUT.by

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