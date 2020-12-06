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Факти / Світ
Віталій Плахта |

На протестах у Білорусі розпочалися затримання, зокрема журналістів

Акції проти правління самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка набирають обертів у неділю, 6 грудня.

У відповідь на мирні демонстрації силовики почали точкові затримання.

У мікрорайоні Кам’яна Гірка, де ще з ранку помітили спецтехніку, затримали щонайменше двох осіб.

Люди колоною пройшлися вулицями мікрорайону Уруччя, скандуючи “Далучайся!”.

В Уруччі, як і в Лебединому і на вулиці Столєтова, не обійшлося без затримань.

У Гродно затримали двох журналістів БелаПАН – Марину Харевич і Сергія Людкевича.

У списках правозахисної організації Весна станом на 14.30 вже 42 затриманих.

Читайте: Звичайний недільний день у Білорусі: силовики на вулицях, закрите метро і збої в Telegram

Затримання 29 листопада

Міліція Білорусі затримала 313 осіб під час протестів у Білорусі 29 листопада.

У той день тисячі людей точково вийшли на протести в Мінську та інших містах.

Прихильники опозиції та ЄС відмовилися визнати результат виборів у Білорусі, заявивши про фальсифікацію волевиявлення.

За даними правозахисного центру Весна, минулої неділі поліція знову застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати натовп.

ДжерелоTUT.by

ФотоTUT.by

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