У неділю, 6 грудня, в Білорусі люди почали виходити на акції протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Люди стали в ланцюг солідарності з БЧБ-прапорами і парасольками в Гродно.

Крім того, люди вийшли на акцію протесту Новогрудці.

У Мінську поки на вулиці вийшли поки тільки учасники акції на підтримку чинної влади.

У районі станції метро Уруччя було помічено автопробіг під червоно-зеленими прапорами. Його супроводжує водомет і автозак.

Силовики у столиці від самого ранку готуються до стримування демонстрацій.

Біля Майдану Незалежності чергує поліція. Очевидці помітили колону військової техніки і автозаків в Уруччі.



















Звичайний недільний день у Білорусі: силовики на вулицях, закрите метро і збої в Telegram / 5 фотографий

Близько 11.00 мінчани стали повідомляти, що у них виникли проблеми з роботою месенджера Telegram.

Станції метро Жовтнева, Купаловська та Немиги вранці закривали для посадки і висадки, але пізніше відкрили.

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Чим закінчилися протести минулої неділі

Щонайменше 300 осіб було затримано під час протестів у Білорусі, коли тисячі демонстрантів опозиції організували серію невеликих мітингів у Мінську.

Демонстранти спробували не збиратися одразу у велику колону, щоб перешкодити затриманню людей з боку влади.

Джерело: TUT.by, Наша ніва

Фото: TUT.by